Москва, 26 ноября, 2023, 06:34 — ИА Регнум. Военные российской группировки войск «Юг» поразили скопления живой силы двух украинских бригад у Клещеевки, Курдюмовки, Раздоловки, Богдановки, Красного и Васюковки в ДНР, сообщили в Минобороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиация в зоне СВО

По словам начальника пресс-центра группировки Вадима Астафьева, военная операция по ликвидации личного состава 22-й и 28-й механизированных бригад ВСУ в районах населённых пунктов Донецкой Народной Республики проводилась при поддержке авиации и артиллерии.

На этом направлении фронта противник потерял до 290 человек убитыми и ранеными, также были уничтожены три автомобиля.

В результате контрбатарейной борьбы ликвидированы 152-мм гаубица Д-20, 122-мм гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы «Буковель-АД», заключил руководитель пресс-центра.

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Как сообщало ИА Регнум, согласно заявлению штаба территориальной обороны ДНР, в Харьковской области российские военные уничтожили подполковница-националиста Андрея Ефронисенко. Его ликвидировали 14 ноября возле посёлка Первомайское. Он занимал руководящую должность в 4-й пограничной комендатуре быстрого реагирования. Успел принять участие в боевых действиях под Артёмовском.

Украина не продержится в конфликте с Россией дольше февраля следующего года, но в Белом доме до последнего будут отрицать проигрыш Киева, считает бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. По его словам, элиты США никогда не смягчат свою позицию, поскольку убеждены в своей миссии доминирования и подавления России и Китая.