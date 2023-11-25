Донецк, 25 ноября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. В Харьковской области российские военные уничтожили подполковница-националиста Андрея Ефронисенко. Об этом сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.

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По данным теробороны, подполковника ликвидировали 14 ноября неподалёку от посёлка Первомайское в Харьковской области.

В штабе уточнили, что Ефронисенко родился в Ярославской области, однако позже переехал на Украину. Там он окончил институт пограничных войск и вступил в ряды ВСУ. Во время политического кризиса 2014 года и возникновения конфликта в Донбассе военный поддержал сторону украинских националистов и вступил в националистический батальон, участвуя в карательных операциях против мирных жителей Донбасса.

Согласно информации штаба, с началом проведения спецоперации вернулся в ВСУ и занял руководящую должность в 4-й пограничной комендатуре быстрого реагирования. Успел принять участие в боевых действиях под Артёмовском.

Как передавало ИА Регнум, в апреле стало известно об уничтожении бывшего участника украинского карательного формирования «Торнадо» Даниила Ляшука, известного как Моджахед. Националист был уничтожен в районе Артёмовска. По словам главы движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова,Ляшук был одиозным нацистом и бывшим боевиком формирования, участников которого ещё в 2015 году, когда президентом Украины был Пётр Порошенко, судили за убийства, пытки, изнасилования и педофилию.

Ляшука обвиняли в числе прочего в создании преступной группировки, пытках, похищениях людей. В 2017 году его приговорили к десяти годам тюрьмы, но уже в 2021 году он вышел на свободу как «ветеран АТО» по указу главы киевского режима Владимира Зеленского. В середине 2022 года боевик вступил в ряды ВСУ.