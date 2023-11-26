Вашингтон, 26 ноября, 2023, 03:54 — ИА Регнум. Украина не продержится в конфликте с Россией дольше февраля следующего года, но в Белом доме до последнего будут отрицать проигрыш Киева. Поделился мнением бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Сергей Корсун ИА REGNUM Байден на Украине

«Фактическая способность Украины выдержать этот конфликт закончится к январю, может быть, самое позднее к февралю», — обозначил эксперт свою позицию.

Джонсон считает, что такому прогнозу предшествует нежелание западных лидеров продолжать оказывать Украине финансовую помощь.

По словам аналитика, американские власти до последнего станут отрицать эту реальность. Элиты США никогда не смягчат свою позицию, поскольку убеждены в своей миссии доминирования и подавления России и Китая, отметил Джонсон.

Как сообщало ИА Регнум, кроме Соединённых Штатов, все союзники Киева уже отдали запасы вооружения. Склады Латвии, Эстонии и Чехии опустошены. Польша также передала огромное количество оборудования и всё ещё ожидает поступления нового, заявил бывший британский офицер Глен Грант.

Руководитель фракции партии «Слуга народа» главы киевского режима Владимира Зеленского в Верховной раде Давид Арахамия предложил вынести на референдум любые договорённости по украинскому конфликту с Россией. В Киеве сейчас не готовы сесть за стол переговоров, позиция Украины очень плохая. Если украинские власти пойдут на переговоры с Россией, то все западные поставки, которые и так запаздывают, будут задерживаться ещё сильнее, сказал Арахамия.

Зеленский 20 ноября объявил, что конфликт на территории Украины продлится долго и ждать быстрых изменений ситуации на поле боя не следует. Каждый день будут какие сюрпризы, для ВСУ это ежедневная работа, добавил он.