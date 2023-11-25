Рамалла , 26 ноября, 2023, 01:33 — ИА Регнум. В ХАМАС заявили, что выпустили на свободу находившихся в заложниках граждан Таиланда «в ответ на усилия» президента Турции Реджепа Эрдогана. Об этом сообщается в Telegram-канале палестинского движения.

Иван Шилов ИА REGNUM ХАМАС

В числе освобожденных — четыре тайца. Группа выехала в Египет, на границу с Израилем.

«В ответ на усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Исламское движение сопротивления ХАМАС освободило тайских заключенных в секторе Газа», — заявили в ХАМАС.

Как сообщало ИА Регнум, боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассама» заявило о передаче Красному Кресту 20 заложников, семь из которых — иностранные граждане.

Процесс передачи выпущенных из израильских тюрем палестинских заключённых в обмен на заложников контролируется Египтом.

Соглашение между ЦАХАЛ и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 24 ноября. Договорённость о перемирии в палестинском анклаве на четыре дня начала действовать в 07:00 по местному времени (08:00 мск). В ХАМАС заявили, что Израиль на это время согласился приостановить полёты своей авиации на юге анклава.

Израильская сторона полна решимости выполнить достигнутые ранее договорённости. Пока ЦАХАЛ действует в соответствии с ними, а ХАМАС их соблюдает, посредники следят за выполнением соглашения. В случае его прекращения Израиль не станет сообщать об этом ХАМАС, заключил представитель армии.