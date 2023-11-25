Тель-Авив, Израиль, 26 ноября, 2023, 00:13 — ИА Регнум. В вопросе освобождения второй группы удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа заложников удалось достичь значительного прогресса, заявил 25 ноября на брифинге официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

Иван Шилов ИА Регнум ЦАХАЛ и ХАМАС

«Нам необходимо проявить терпение. Есть значительный прогресс [в ходе освобождения заложников], мы сообщим общественности, когда всё начнет реально происходить», — сказал он.

Представитель ЦАХАЛ уточнил, что переговоры с ХАМАС идут через посредников. Египет и Катар делают всё для сохранения сделки, подчеркнул Хагари.

Израильская сторона полна решимости выполнить достигнутые ранее договорённости. Пока ЦАХАЛ действует в соответствии с ними, а ХАМАС их соблюдает, посредники следят за выполнением соглашения. В случае его прекращения Израиль не станет сообщать об этом ХАМАС, заключил представитель армии.

Как сообщало ИА Регнум, освобождение второй группы заложников ожидали ЦАХАЛ и ХАМАС 25 ноября. Планировалось освобождение 39 палестинцев в обмена на 13 израильских задержанных, а также семи иностранцев вне рамок соглашения.

Военное крыло радикальной группировки ХАМАС бригады «Аль-Кассам» объявило, что освобождение второй группы заложников отложено до тех пор, пока Израиль не выполнит условия перемирия, которое вступило в силу 24 ноября. Палестинское движение ожидало въезда грузовиков с гуманитарной помощью в северную часть сектора Газа, иначе не будет соблюдать согласованные стандарты для освобождения заключённых.