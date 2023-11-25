Тель-Авив, Израиль, 26 ноября, 2023, 00:38 — ИА Регнум. Боевое крыло радикального палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассама» заявило о передаче Красному Кресту 20 заложников, семь из которых иностранные граждане.

Ammo.com Миссия Красного Креста

«В рамках гуманитарного перемирия бригады «Аль-Кассама» передали Красному Кресту 13 задержанных израильтян и семь иностранных граждан», — сообщили в Telegram-канале группировки.

Журналисты телеканала «Аль-Кахира аль-Ихбария» уточнили, что Международный Комитет Красного Креста подтвердил принятие группы заложников, освобождённых ХАМАС.

По данным издания, процесс передачи выпущенных из израильских тюрем палестинских заключённых в обмен на заложников контролируется Египтом.

Как сообщало ИА Регнум, 25 ноября официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари рассказал о достижении значительного прогресса в вопросе освобождения второй группы заложников, удерживаемых палестинскими радикалами в секторе Газа. По его словам, Цахал пока действует в соответствии с договорённостями, а ХАМАС их соблюдает, посредники — Египет и Катар следят за выполнением соглашения. В случае его прекращения Израиль не станет сообщать об этом ХАМАС, подчеркнул представитель армии.

Соглашение между ЦАХАЛ и ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 24 ноября. Договорённость о перемирии в палестинском анклаве на четыре дня начала действовать в 07:00 по местному времени (08:00 мск). В ХАМАС заявили, что Израиль на это время согласился приостановить полёты своей авиации на юге анклава.