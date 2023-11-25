Пенза, 25 ноября, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Слова о том, что в школах пока не надо создавать «некрополи» из табличек в память о погибших участниках спецоперации, были вырваны из контекста. Об этом 25 ноября заявил мэр Пензы Александр Басенко в своём Telegram-канале.

Администрация города Пензы Мэр Пензы Александр Басенко

«Из моего сообщения о том, что делается в Пензе для увековечения памяти наших воинов, были грубо выдернуты и жульнически скомпонованы отдельные слова и распространены падкими на нездоровые сенсации Telegram-каналами. Прошу иметь уважение к нашим бойцам и прекратить эту информационную спекуляцию», — написал он.

Мэр заявил, что с уважением относится к участникам специальной военной операции и их семьям.

По словам Басенко, власти региона принимают меры по социальной поддержке участников СВО, а также ведут работу по увековечиванию памяти погибших героев.

Глава Пензы рассказал, что планируется создание в каждом учебном заведении города мемориального уголка в память о бойцах.

Как сообщало ИА Регнум, Басенко на заседании гордумы предложил отложить установку на зданиях городских школ мемориальных досок с именами погибших в ходе СВО бойцов, чтобы не травмировать психику учеников. По его словам, не следует создавать в зданиях школ «некрополи», а вопрос об установке мемориальных досок нужно отложить до тех пор, когда спецоперация закончится победой России. Он предложил установить на зданиях образовательных учреждений по одной мемориальной доске с именами её бывших учеников и сотрудников, погибших в ходе операции.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что позиция Басенко недопустима и некорректна. Он выразил надежду на то, что губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поправит мэра и примет решение для того, чтобы справедливость восторжествовала.