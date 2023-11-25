Москва, 25 ноября, 2023, 19:06 — ИА Регнум. Позиция мэра Пензы Александра Басенко по поводу мемориальных досок на стенах школ в память о погибших участниках спецоперации недопустима и некорректна. Об этом 25 ноября заявил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.

РИА Новости/Максим Блинов Александр Хинштейн

«Считаю позицию главы Пензы недопустимой и некорректной. Патриотическое воспитание и увековечивание памяти героев является одной из важнейший государственных задач», — написал Хинштейн.

Он выразил надежду на то, что губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поправит Басенко и примет решения для того, чтобы справедливость восторжествовала.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Басенко на заседании гордумы предложил отложить установку на зданиях городских школ мемориальных досок с именами погибших в ходе СВО бойцов, чтобы не травмировать психику учеников. По его словам, не следует создавать в зданиях школ «некрополи», а вопрос об установке мемориальных досок нужно отложить до тех пор, когда спецоперация закончится победой России. Он предложил установить на зданиях образовательных учреждений по одной мемориальной доске с именами её бывших учеников и сотрудников, погибших в ходе операции.