Пенза, 25 ноября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Глава Пензы Александр Басенко на заседании городской думы предложил отложить установку на зданиях городских школ мемориальных досок с имена погибших в ходе СВО бойцов, чтобы не травмировать психику учеников.

РИА Новости/Михаил Воскресенский

В ходе заседания депутат Алексей Иванов раскритиковал директора одной из школ за нежелание установить на здании мемориальную доску выпускнику, погибшему во время спецоперации, и предположил, что тот «саботирует» проведение СВО. Глава города предложил взглянуть на проблему иначе, передаёт PenzaInform.

«Я с величайшим уважением отношусь к участникам специальной военной операции. Мы принимаем большое количество мер социальной поддержки их семей. Но я хочу, чтобы вы задумались, как детской психикой будет восприниматься большое количество мемориальных досок на зданиях школ. Это прежде всего образовательные учреждения, где учатся дети от 7 лет», — сказал Басенко.

Не следует создавать в зданиях школ «некрополи», вопрос об установке мемориальных досок нужно отложить, а когда специальная военная операция закончится победой России, установить на зданиях образовательных учреждений по одной мемориальной доске с именами её бывших учеников и сотрудников, погибших в ходе операции, предложил глава города.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в донецкой гимназии № 122 был открыт музей специальной военной операции. Поскольку защищать Родину отправились едва ли не все мужчины, ранее учившиеся или работавшие в гимназии, это придало музею личный оттенок, рассказывали ИА Регнум руководители школы.

В августе 2023 года первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко провёл заседание наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества». Рассматривался в том числе вопрос об увековечивании памяти героев, погибших в ходе СВО.