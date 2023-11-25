Киев, 25 ноября, 2023, 03:50 — ИА Регнум. В Киеве в ночь на 25 ноября объявили воздушную тревогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

О работающих в столице Украины сиренах, предупреждающих население об опасности с воздуха, сообщили в Telegram-канале Киевской городской администрации. В городе работает система ПВО, предупредили власти.

Также ночью воздушную тревогу на Украине объявляли в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Сумской, Харьковской и Черкасской областях. Сирены звучали в подконтрольных Киеву районах Херсонской и Запорожской областей.

КАк сообщало ИА Регнум, на Украине, в городе Запорожье, который остаётся под контролем киевского режима, в ночь на 25 ноября прогремели взрывы.

Вооружённые силы РФ за неделю отразили 22 атаки ВСУ на донецком направлении, потери противника составили более 1680 военных.