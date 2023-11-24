Тель-Авив, Израиль, 24 ноября, 2023, 23:58 — ИА Регнум. Военные Армии обороны Израиля в дни объявленного перемирия будут проходить подготовку к возобновлению боевых действий. Соответствующее заявление представителя ЦАХАЛ бригадного генерал Даниэля Хагари 24 ноября распространила пресс-служба армии.

JINI/Global Look Press

«Безопасность наших военнослужащих имеет наивысший приоритет <…> В дни паузы ЦАХАЛ продолжит подготовку к следующим этапам войны. Войска Армии обороны Израиля готовы <…> на всех фронтах. Наша политика ясна: мы будем действовать против любой угрозы Государству Израиль», — заявил пресс-секретарь ЦАХАЛ.

Он добавил, что ранее в секторе Газа израильские военные развернулись в соответствии с режимом оперативной паузы. Командиры прошли инструктаж и подготовили войска к действиям в это время, сказал Хагари.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа, достигнутое между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Договорённость будет действовать четыре дня. В рамках перемирия в анклав ежедневно будут прибывать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.

Израильские военные предупредили жителей сектора Газа, что возвращаться в северную часть анклава пока нельзя, так как он остаётся зоной военных действий даже в условиях четырёхдневного перемирия. Над Газой были сброшены листовки с соответствующим текстом.

Палестинские официальные лица, напротив, призывают покинувших свои дома жителей Газы вернуться обратно.