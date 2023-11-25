Лондон, 25 ноября, 2023, 19:18 — ИА Регнум. На Украине никто не хочет идти в военкоматы в преддверии зимы, наблюдается нехватка военных. Об этом 25 ноября написала британская газета The Financial Times.

Иван Шилов ИА Регнум

«Никто не вскакивает с дивана, чтобы отправиться в военкомат, чтобы провести зиму под обстрелом», — отметил журналист Крис Миллер.

По его словам, Киев испытывает недостаток военных, а в украинской армии наблюдается низкий боевой дух.

Отмечается, что на Украине опасаются возвращения к власти в США экс-президента Дональда Трампа, поскольку есть понимание того, что поддержка Киева со стороны Вашингтона зависит от поражения Трампа на президентских выборах в 2024 году.

Как передавало ИА Регнум, на Украине на военную службу отправляют ограниченно годных. Мобилизации подлежат мужчины с клинически излеченным туберкулёзом, вирусными гепатитами с незначительным нарушением функций, бессимптомным ВИЧ, болезнями эндокринной системы.

Также будут призывать мужчин с кратковременными проявлениями расстройств психики и невротическими расстройствами.

Замминистра обороны Украины Наталия Калмыкова заявила, что сотни тысяч украинцев идут на всё, чтобы избежать мобилизации. Она отметила, что власти уже готовят законодательные изменения, которые будут способствовать урегулированию вопроса.