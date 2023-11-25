Москва, 25 ноября, 2023, 17:14 — ИА Регнум. Тверской суд города Москвы арестовал бывшего заместителя главы Ленинского городского округа Московской области Альберта Гравина. Об этом 25 ноября сообщает пресс-служба Московских судов общей юрисдикции в своём Telegram-канале.

Официальный телеграм-канал столичных судов общей юрисдикции Альберт Гравин в зале суда

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 25 ноября 2023 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Гравина Альберта Александровича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, на срок до 22 января 2024 года», — говорится в информации.

Как передавало ИА Регнум, параллельно с Альбертом Гравиным был задержан и глава Ленинского городского округа Алексей Спасский. Сотрудники правоохранительных органов проводят с ним следственные действия, на его рабочем месте в здании администрации прошли обыски.

В Пушкино задержали местного депутата, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала «112», в правоохранительные органы поступило заявление о том, что депутат Тимур Апарин обманул гражданина на 5 млн рублей. Отмечается, что по месту жительства депутата силовики провели обыск и доставили его на допрос. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, говорится в сообщении.