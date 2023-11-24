Появилось видео задержания в Пушкино местного депутата
«112»: в Подмосковье задержали подозреваемого в мошенничестве депутата
Пушкино, Московская область, 24 ноября, 2023, 11:22 — ИА Регнум. В Пушкино задержали местного депутата, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом 24 ноября сообщил Telegram-канал «112», опубликовав соответствующее видео.
По его данным, в правоохранительные органы поступило заявление о том, что депутат Тимур Апарин обманул гражданина на 5 млн рублей.
Отмечается, что по месту жительства депутата силовики провели обыск и доставили его на допрос. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, говорится в сообщении.
На кадрах можно увидеть, как оперативники осуществляют оперативно-следственные действия в квартире у мужчины.
Как передавало ИА Регнум, более одной тысячи пайщиков сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива «Агро Вклад», принадлежащего бывшему депутату Законодательного собрания Красноярского края Роману Гольдману, обратились в полицию. Предварительная сумма нанесённого ущерба составила более одного млрд рублей. В отношении Гольдмана возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Оперативники проводят необходимые следственные действия.
По словам начальника Главного следственного управления МВД России по Красноярскому краю Руслана Северина, следователи ходатайствуют о наложении ареста на более чем 380 объектов, принадлежащих Гольдману и его компаниям.