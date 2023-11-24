В кабинете главы Ленинского городского округа Подмосковья прошли обыски
В кабинете главы Ленинского округа Подмосковья Спасского прошли обыски
Москва, 24 ноября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с главой Ленинского городского округа Подмосковья Алексеем Спасским. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
«С главой Ленинского городского округа Московской области Алексеем Спасским проходят следственные действия, на его рабочем месте в здании администрации прошли обыски», — приводит агентство слова собеседника.
При этом не уточняется, с чем связаны данные мероприятия.
Как передавало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов задержали главу Ленинского городского округа Московской области Алексея Спасского.
Ранее Ранее Telegram-канал «112» сообщил о задержании замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. По его данным, чиновник был доставлен в СК для беседы со следователями.
В Пушкино задержали местного депутата, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала «112», в правоохранительные органы поступило заявление о том, что депутат Тимур Апарин обманул гражданина на 5 млн рублей. Отмечается, что по месту жительства депутата силовики провели обыск и доставили его на допрос. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, говорится в сообщении.