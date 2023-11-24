Москва, 24 ноября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия с главой Ленинского городского округа Подмосковья Алексеем Спасским. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Администрация Ленинского городского округа Московской области Глава Ленинского городского округа Подмосковья Алексей Спасский

«С главой Ленинского городского округа Московской области Алексеем Спасским проходят следственные действия, на его рабочем месте в здании администрации прошли обыски», — приводит агентство слова собеседника.

При этом не уточняется, с чем связаны данные мероприятия.

Как передавало ИА Регнум, сотрудники правоохранительных органов задержали главу Ленинского городского округа Московской области Алексея Спасского.

Ранее Ранее Telegram-канал «112» сообщил о задержании замглавы Ленинского района Подмосковья Альберта Гравина. По его данным, чиновник был доставлен в СК для беседы со следователями.

В Пушкино задержали местного депутата, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере. По данным Telegram-канала «112», в правоохранительные органы поступило заявление о том, что депутат Тимур Апарин обманул гражданина на 5 млн рублей. Отмечается, что по месту жительства депутата силовики провели обыск и доставили его на допрос. В ближайшее время ему изберут меру пресечения, говорится в сообщении.