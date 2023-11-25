Москва, 25 ноября, 2023, 15:31 — ИА Регнум. Проход через контрольно-пропускной пункт «Рафах» был временно закрыт для граждан всех стран в связи перемирием между Израилем и движением ХАМАС в секторе Газа. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

dpa/picture-alliance/ТАСС

«В связи с объявленной гуманитарной паузой проход через КПП «Рафах» временно закрыт для граждан всех стран. После окончания гумпаузы выход граждан с целью эвакуации будет продолжен», — приводит ТАСС слова дипломата.

Захарова отметила, что абсолютное большинство записавшихся на эвакуацию из Газы в Россию уже покинули данную территорию и были вывезены, при этом был установлен контакт ещё с десятками граждан, которые ранее не могли заявить о себе по техническим причинам из-за отключения электричества и блокировки связи.

С этими гражданами сейчас работают российские дипломаты и сотрудники МЧС РФ, уточнила официальный представитель МИД России.

«Все получают необходимую поддержку. Никто не будет оставлен без помощи. Эвакуационные мероприятия не завершены, работа продолжается», — отметила она.

Как передавало ИА Регнум, врач-уролог из Газы Ияд Салха, прибывший в ночь на 25 ноября в Москву эвакуационным рейсом МЧС РФ, сообщил, что ещё около 500 российских граждан ожидают эвакуации из сектора Газа у КПП «Рафах» на границе с Египтом. По его словам, очень много людей ожидают перехода через границу, среди них много россиян.

Сам врач около трёх суток добирался от дома до пропускного пункта «Рафах». Он рассказал, что на выходе по так называемому безопасному коридору лежат трупы мирных жителей.

В ночь на 25 ноября спецборт МЧС доставил в Москву из Каира ещё 105 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей, в том числе 55 детей. Всего в Россию доставили более 760 человек.

Среди ранее эвакуированных из сектора Газа медицинская помощь в условиях стационара потребовалась девяти россиянам и их родственникам, включая шестерых детей.