Москва, 25 ноября, 2023, 01:01 — ИА Регнум. В Москве в аэропорту Домодедово 24 ноября приземлился спецборт с эвакуированными россиянами из палестинского сектора Газа, сообщили в пресс-службе МЧС.

Иван Шилов ИА REGNUM Аэропорт «Домодедово»

В Москву прибыли 105 россиян и членов их семей, в их числе 55 детей.

Всего из сектора Газа вывезли более 760 из 965 соотечественников, обратившихся за помощью. Спецрейсами МЧС из Каира в Россию доставили уже более 360 детей.

Как сообщало ИА Регнум, в Москву прибыла очередная группа эвакуированных — 103 человека.

Среди ранее эвакуированных из сектора Газа медицинская помощь в условиях стационара потребовалась девяти россиянам и их родственникам, включая шестерых детей.

22 ноября ещё 82 россиянина и члены их семей пересекли КПП «Рафах» между сектором Газа и Египтом. В Каире российскую колонну встретили сотрудники оперштаба МЧС.