Москва, 23 ноября, 2023, 07:52 — ИА Регнум. Среди эвакуированных из сектора Газа медицинская помощь в условиях стационара потребовалась девяти россиянам и их родственникам, сообщили в медслужбах.

Иван Шилов ИА Регнум

«За время операции по эвакуации из числа прибывших на территорию РФ россиян и членов их семей были госпитализированы девять человек», — уточнил источник в беседе с ТАСС.

Известно, что среди госпитализированных были шестеро детей. Точные диагнозы россиян и их близких не называются.

Как сообщало ИА Регнум, 22 ноября через контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом перешла очередная группа россиян. Всего в этот день пересекли КПП 82 гражданина РФ и члены их семей. В Каире российскую колонну встретили сотрудники оперштаба МЧС.

С начала гуманитарной миссии (с 13 ноября) в Россию спецрейсами МЧС доставили из сектора Газа более 500 россиян.

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября на саммите БРИКС в формате видеоконференции заявил о важности гуманитарных пауз для освобождения заложников и эвакуации людей из сектора Газа.