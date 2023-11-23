Москва, 23 ноября, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за сутки отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на донецком направлении, потери противника составили до 280 военных. Об этом 23 ноября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/ РИА Новости РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ

«Общие потери противника на данном направлении составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, боевая машина пехоты и четыре пикапа», — сказал Конашенков.

Он отметил, что подразделения Южной группировки войск отразили две атаки штурмовых групп 5-й штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Клещеевка в ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 22-й, 24-й и 93-й бригад ВСУ около Раздоловки, Курдюмовки и Васюковки.

В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица «Мста-Б», три гаубицы Д-30 и орудие «Гиацинт».

Как передавало ИА Регнум, 22 ноября Конашенков сообщил, что Вооружённые силы РФ отразили атаку ВСУ на донецком направлении, потери противника составили до 115 военных. Подразделения Южной группировки войск отразили атаку штурмовой группы 24-й бригады в районе населённого пункта Ленинское в ДНР.

21 ноября российские военные на донецком направлении за сутки отразили две атаки ВСУ, потери украинской армии составили до 245 убитыми и ранеными.