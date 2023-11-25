Лондон, 25 ноября, 2023, 13:47 — ИА Регнум. Избранный президент Аргентины Хавьер Милей, вероятно, отказался от своего предвыборного общения заменить аргентинский песо на доллар США. Об этом говорится в статье британской газеты Financial Times.

Global Look Press/Marcelo Machado De Melo/ZUMAPRESS.com

По данным издания, после победы на президентских выборах Милей больше не рассматривает кандидатуру экономиста и сторонника «долларизации» Аргентины Эмилио Окампо на должность главы Центробанка республики.

«Единственной целью назначения Окампо была долларизация. Он никогда не собирался идти в Центральный банк, чтобы реализовать чужой план, с которым он не согласен», — сказано в материале.

В статье говорится, что до этого Милей неоднократно призывал сменить политику Аргентины в валютной и банковской сферах. Так, он заявлял, что песо стоит «меньше, чем экскременты», а центробанк необходимо «взорвать». В заключение издание приводит слова новоизбранного президента Аргентины, что перед «долларизацией» необходимо посмотреть «допускает ли ситуация на рынке решение, подобное этому».

Как сообщало ИА Регнум ранее, победитель президентских выборов в Аргентине анонсировал и ряд кардинальных перемен во внутренней и экономической политике страны. В частности, он высказывался за сокращение присутствия государства в экономике и отказ от национальной валюты в пользу доллара.

19 ноября Милей одержал победу на президентских выборах в Аргентине, набрав около 56% голосов избирателей. Политик — глава Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает».