Москва, 14 ноября, 2023, 15:53 — ИА Регнум. Солёные, кислые, мочёные и содержащие холестерин продукты особенно опасны для правильной работы сердца, рассказал NEWS.ru кардиолог Юрий Конев.

Кирилл Брага/РИА Новости

«Чрезмерное употребление избыточной соли неблаготворно влияет на течение ряда сосудистых заболеваний», — отметил врач.

Кардиолог также добавил в список вредных для сердца продуктов алкоголь, фастфуд, газировки и продукты, содержащие большое количество сахара.

Как 6 июля сообщало ИА Регнум, важной частью борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями кардиологи назвали их профилактику, а именно отказ от алкоголя, спортивный образ жизни, правильное питание и здоровый сон. Для формирования здоровой сердечно-сосудистой системы важно, чтобы пища была с максимально верным соотношением белков, жиров и углеводов. Также полезно ввести в рацион овощи и фрукты.

Кроме того, японский диетолог Масахиро Ивасаки заявил, что красный болгарский перец способен снизить уровень холестерина в организме. Он отметил, что этот овощ содержит не только капсантин, способный снижать уровень «плохого» холестерина, но и большое количество витамина C.