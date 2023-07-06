Москва, 6 июля, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний, по данным ВОЗ, умирают 17,9 млн человек. 6 июля, во Всемирный день кардиолога, врачи напомнили, что необходимо делать для профилактики болезней сердца.

Александр Куликов ИА REGNUM Кардиолог во время работы

Сегодня в России уделяется особое внимание здоровью граждан, в частности лечению и предупреждению сердечно-сосудистых заболеваний.

Российские врачи-кардиологи в свой профессиональный праздник могут отметить и выдающиеся успехи. По данными Минздрава, больничная летальность от инфаркта миокарда в 2022 году, по сравнению с 2021 годом, снизилась на 12,8%.

При этом всего за 4 года реализации федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», созданного в рамках нацпроекта «Здравоохранение», в стране существенно увеличилось количество региональных сосудистых центров, а более 530 таких учреждений и первичных сосудистых отделений переоснастили современным медицинским оборудованием. Введено в эксплуатацию более 15,2 тыс. единиц медоборудования.

Повышение доступности медпомощи за счёт высокотехнологичных методов лечения привело к 20-процентному увеличению числа операций, проведённых по профилю «сердечно-сосудистая хирургия».

В то же время на 38% увеличилось количество щадящих хирургических (рентгенэндоваскулярных) вмешательств на коронарных сосудах, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Современные исследования здоровья сердца и сосудов стали доступнее в небольших региональных больницах. Так, первые два исследования артерий сердца уже были проведены в сосудистом центре Александровской районной больницы во Владимирской области.

«Во время коронарографии у пациентки обнаружены многососудистые поражения, показано аортокоронарное шунтирование. Она отправлена на консультацию в Москву, после чего будет решён вопрос об операции», — рассказал заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения РСЦ Сергей Крук.

В ходе современного обследования второго пациента также удалось выявить серьезное поражение артерий. Благодаря своевременной диагностике удалось успешно провести баллонную ангиопластику (расширение суженных или закупоренных артерий) и установить лучшие стенты с лекарственным покрытием. В ближайшее время подобные операции начнут проводить также жителям таких небольших городков Владимирской области как Кольчугино и Киржач.

Медики напомнили, что залогом благополучного лечения являются своевременное обращение в медучреждение и диспансеризация.

Так, показательный пример того, как «не надо делать», произошел в Тобольске. Местный житель ни разу не обращался к врачам и не проходил ежегодных профилактических осмотров. При этом мужчина регулярно занимался самолечением, бесконтрольно принимал различные препараты, и в итоге был госпитализирован в критическом состоянии на фоне последней стадии сердечной недостаточности

Минздрав РФ Тобольские врачи спасли пациента с последней стадией недостаточности сердечной деятельности

Заболевание и осложнения, которые оно дало могло привести к необходимости пересадки сердца. Врачи приложили немало усилий для спасения своего пациента. Восстановление на аппарате искусственной вентиляции лёгких длилось более месяца. Сейчас жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.

В большинстве стран, в том числе в России, наиболее частым сердечно-сосудистым заболеванием остается артериальная гипертония. На втором месте стоит атеросклероз и его осложнение — ишемическая болезнь сердца. Далее идут нарушение сердечного ритма, осложнение артериальной гипертонии и атеросклероза — сердечная недостаточность. По данным статистики, все эти заболевания в совокупности чаще всего приводят к летальным исходам.

Однако современные препараты и методы лечения позволяют эффективно бороться даже с хронической сердечной недостаточностью.

Например, в тюменской областной больнице №9, выделяемые пациентам льготные лекарственные препараты помогли на 47% снизить смертность, уменьшить симптоматику заболевания и облегчить жизнь тех, кто страдает от этого недуга.

С 1 июня при стационаре открылся специализированный кабинет для пациентов с подозрением на проблемы с сердцем.

«На прием приглашаются пациенты, имеющие клинические симптомы застойной сердечной недостаточности. Это одышка при нагрузке, одышка в горизонтальном положении, усиливающаяся в ночное время, а также отёчность ног», — рассказала врач-кардиолог областной больницы № 9 Александра Грибанова.

Обратиться в кабинет также могут пациенты с высокими показателями артериального давления, повышенным холестерином и диабетики. В предварительный регистр уже попали 2500 пациентов — жителей Вагайского района области. На учёт поставили 62 человека, 30 из которых перевели на качественные медпрепараты.

«Раннее выявление перечисленных болезней и грамотное, систематическое лечение позволят сохранить множество жизней», — подчеркнула врач.

Именно в ходе осмотра и диспансерного наблюдения кардиолог способен скорректировать лечение и при необходимости направить посетителя в профильные стационары.

Важной частью борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями кардиологи называют их профилактику: отказ от алкоголя, спорт, правильное питание, здоровый сон

Минздрав РФ Тобольские врачи

Так, тюменская бригада скорой помощи спасла мужчину, сердце которого не выдержало из-за чрезмерного употребления алкоголя. Пронзающая боль в груди стала причиной экстренного вызова бригады врачей. Прибывшие медики диагностировали у мужчины острый инфаркт миокарда, ставший уже четвертым за последние три года.

Состояние было настолько критическим, что потребовалась немедленная сердечно-легочная реанимация.

«Во время осмотра пациент перестал контактировать, самостоятельно дышать, посинел. На электрокардиограмме зарегистрировали жизнеугрожающее нарушение сердечного ритма — крупноволновую фибрилляцию желудочков», — рассказала фельдшер бригады скорой помощи.

Чтобы «завести» сердце пациента, медикам потребовалось девять минут.

Как ранее подчеркивал генеральный директор НМИЦ кардиологии им. Е. И. Чазова Минздрава России, академик РАН Сергей Бойцов, профилактика заболеваний должна начинаться как можно раньше — в детском возрасте. В этот период формируется стереотип питания.

Для формирования здоровой сердечно-сосудистой системы важно, чтобы пища была с максимально верным соотношением белков, жиров и углеводов. Также полезно употребление овощей и фруктов и уменьшение в рационе количества животных жиров.

Указал специалист и на важность физической активности. Бойцов напомнил, что сегодня недостаток тренировок стал проблемой как для российских детей, которые в основном проводят время дома за компьютером, так и для старшего поколения: многие работают из дома, что значительно снижает объем физической нагрузки.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в России не только модернизируют систему борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, но и делают доступнее качественную онкодиагностику, а также помогают получить эффективное медицинское обслуживание даже в самых отдаленных уголках страны.