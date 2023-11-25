Москва, 25 ноября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Склад боеприпасов и командно-наблюдательный пункт украинских войск уничтожили артиллерийские подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ при помощи гаубицы «Мста-Б» и беспилотного комплекса «Орлан-10». Об этом сообщили 25 ноября журналистам в Минобороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

Тульские десантники действуют на одном из участков артёмовского направления. Гаубица «Мста-Б» выпускает осколочно-фугасные снаряды по вражеским целям, которые разведчики выявляют с помощью беспилотника, уточнили в ведомстве.

Артиллерийские подразделения Тульского гвардейского соединения ВДВ ведут огонь на дальности до 30 км. Укрепления ВСУ они уничтожают снарядами фугасного действия, которые способны нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, в том числе заглублённым бетонированным укреплениям.

Разведку и наведение на цель российские военные осуществляют с применением комплекса БПЛА «Орлан-10», говорится в сообщении.

Артиллеристы поддерживает активные оборонительные действия парашютно-десантных подразделений и не дают противнику перебрасывать резервы. Чтобы украинские подразделения не выявили их местоположение, они часто меняют позицию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее бойцы тульского гвардейского соединения ВДВ выявили и уничтожили две группы украинской пехоты в районе опорного пункта под Артёмовском. Удар по первой группе нанесли с помощью FPV-дрона, затем вторым беспилотником уничтожили ещё одну группу бойцов ВСУ, которые перемещались вдоль траншеи.