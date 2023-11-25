Москва, 25 ноября, 2023, 06:31 — ИА Регнум. Отличившихся на купянском направлении фронта бойцов разведподразделений Западного военного округа отметили государственными наградами, сообщили 25 ноября в Минобороны РФ.

Старший разведчик с позывным Сумрак

Героям-разведчикам вручили медали «За отвагу» и знаки отличия ордена Святого Георгия — Георгиевские кресты IV степени.

В частности, старшего разведчика с позывным Сумрак наградили медалью за спасение сапёра, который в ходе боя оказался один в приграничной полосе. При проведении операции был разработан план его эвакуации с позиций, подконтрольных ВСУ. Разведчики под руководством Сумрака приняли решение разделиться на две группы. По словам российского военного, одна группа зашла на противника с фланга, завязался стрелковый бой, который стал отвлекающим манёврам. В это время вторая подгруппа выдвинулась к саперу и эвакуировала его.

После награждения бойцы вернулись на свои позиции для дальнейшего выполнения поставленных задач, заключили в Минобороны.

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Как сообщало ИА Регнум, состав подразделения роты группировки «Днепр» за мужество и героизм при отражении атаки на херсонском направлении представили к государственным наградам. 9 ноября личный состав мотострелковой роты под командованием старшего лейтенанта Золто Арсаланова уничтожил большинство военнослужащих подразделения 36-й бригады морской пехоты ВСУ при попытке закрепиться на левом берегу реки Днепр. Одиннадцать боевиков ВСУ были взяты в плен.

Военных группировки российских войск «Запад» наградили сертификатами на выплату денежных средств и боевыми наградами за уничтожение немецких танков Leopard 2 на купянском направлении с помощью беспилотника «Ланцет». Командир разведгруппы с позывным Крёстный уточнил, что сначала дрон нашёл цель, а затем поразил её. Башня немецкого танка выгорела, позже сдетонировал находящийся внутри боекомплект.