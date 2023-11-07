Москва, 7 ноября, 2023, 07:06 — ИА Регнум. Военных российской группировки войск «Запад» наградили сертификатами на выплату денежных средств и боевыми наградами за уничтожение немецких танков Leopard 2 на купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Leopard 2

«На передовых позициях одновременно вручают сразу несколько боевых государственных и ведомственных наград, а также два сертификата на выплату денежных средств за подбитые хвалёные танки Leopard 2 немецкого производства. И все, кого здесь награждают, — это разведчики группировки войск «Запад». Военнослужащим вручают сертификаты, каждый по миллиону рублей, от Григория Лепса и Юлии Барановской», — говорится в сообщении.

Первый сертификат вручили бойцам расчёта противотанкового ракетного комплекса «Корнет», второй достался командиру разведгруппы с позывным Крёстный, которая уничтожила западный танк на купянском направлении с помощью беспилотника «Ланцет».

Дрон нашёл цель и поразил её. Башня немецкого танка выгорела, затем сдетонировал находящийся внутри боекомплект, рассказал командир группы.

Военнослужащие Западного военного округа также получили государственные и ведомственные награды за проявленные мужество, отвагу и самоотверженность в ходе проведения СВО. Сертификаты и медали «За храбрость», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» и «За разминирование» отличившимся бойцам вручил замкомандующего войсками ЗВО по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Луговой.

Как сообщало ИА Регнум, только на донецком направлении за неделю ВСУ потеряли более 1340 военных и семь танков, 22 бронемашины, 19 орудий полевой артиллерии, четыре боевые машины РСЗО и 22 автомобиля. Кроме того, в этом районе российские бойцы уничтожили два склада украинской армии с боеприпасами и военной техникой ВСУ.

Обозреватель американского издания Forbes Дэвид Экс 2 ноября заявил, что российские военные за последние две недели уничтожили четверть немецких танков Leopard 2, поставленных Украине Западом. Большую часть этих танков ВСУ потеряли в результате подрывов на минных полях или при ударах беспилотников-камикадзе, а ещё не менее одного Strv 122 российские военные уничтожили с помощью противотанковой управляемой ракеты.