Тель-Авив, Израиль, 24 ноября, 2023, 23:01 — ИА Регнум. Представитель израильской армии заявил о проведении медицинского осмотра освобождённых заложников, сообщила 24 ноября газета The Times of Israel.

ATEF SAFADI/ EPA/TASS

Издание ссылается на пресс-секретаря ЦАХАЛ бригадного генерала Даниэля Хагари, по словам которого самочувствие заключённых удовлетворительное.

«Все освобожденные заложники <…> прошли первичное медицинское обследование и находятся в хорошем состоянии», — написали журналисты.

Отмечается также, что освобождённых заложников после медобследования направили в сопровождении военных в больницы, где они встретились со своими семьями.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 ноября вступило в силу соглашение о прекращении огня в секторе Газа, достигнутое между Израилем и палестинским движением ХАМАС. Договорённость будет действовать четыре дня. В рамках перемирия в анклав каждый день будут прибывать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре — с топливом и бытовым газом.

Также 24 ноября группировка ХАМАС по договорённости с Тель-Авивом освободила 13 израильских заложников через египетский КПП «Рафах». Люди удерживались палестинцами в течение 49 дней.