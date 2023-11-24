Каир, 24 ноября, 2023, 18:59 — ИА Регнум. Радикальная палестинская группировка ХАМАС освободила 13 израильских заложников через египетский КПП «Рафах» по договорённости с Израилем, говорится в статье израильской газеты Times of Israel.

ATEF SAFADI/ EPA/TASS

«Первая группа из 13 израильских заложников, освобождённых ХАМАС, пересекла границу Египта после 49 дней, в течение которых их удерживала террористическая группировка в секторе Газа», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, соглашение о перемирии между Израилем и ХАМАС было достигнуто после многодневных переговоров, с помощью усилий Катара и Египта. Власти Израиля 22 ноября обнародовали список из 300 палестинских заключённых, которых согласились освободить в обмен на заложников, удерживаемых ХАМАС. Освобождение 39 палестинских заключённых, по информации CNN, состоится 24 ноября.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что перемирие — это «короткая пауза», за которой последуют интенсивные боевые действия. Они продолжатся по меньшей мере два месяца.