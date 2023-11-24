Вашингтон, 24 ноября, 2023, 19:58 — ИА Регнум. Российский истребитель МиГ-35 может наносить удары по целям на всей украинской территории. Об этом 24 ноября написал американский журнал Military Watch Magazine.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Этот класс истребителей хорошо оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины», — говорится в статье.

Отмечается, что самолёт прошёл боевые испытания на украинском театре военных действий.

По слова авторов материала, эта модель, с точки зрения возможностей «воздух — воздух», существенно превосходит всё, что есть на вооружении у ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября официальный представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что устаревшие модификации американских истребителей F-16 не смогут эффективно противостоять российским Су-35. По его словам, F-16 устаревшей линейки будут способны защищать от российских беспилотников, но для достижения превосходства в воздухе Киеву нужны боевые самолёты, характеристики которых не будут уступать российским машинам Су-30, Су-34 и Су-35.

Истребители МиГ-31 Северного флота России способны нейтрализовать любою угрозу со стороны НАТО над Баренцевым морем, написал 10 ноября Military Watch Magazine. МиГ-31 повсеместно считается самым боеспособным российским самолётом, пишет издание. Кроме того, он уже продемонстрировал свою эффективность в зоне спецоперации на Украине. Он способен стрелять всеми видами вооружения в ближнем космосе.