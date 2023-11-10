Вашингтон, 10 ноября, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Истребители МиГ-31 Северного флота России способны нейтрализовать любою угрозу со стороны НАТО над Баренцевым морем, сообщает американский журнал Military Watch Magazine.

Михаил Воскресенский/РИА Новости МиГ-31

В публикации отмечается, что роль истребителей МиГ-31 Северного флота в Баренцевом море растёт на фоне расширения возможностей НАТО в регионе и, в частности, перехода ВВС Норвегии с истребителей F-16 на F-35.

МиГ-31 повсеместно считается самым боеспособным российским самолётом, пишет издание. Кроме того, он уже продемонстрировал свою эффективность в зоне спецоперации на Украине. Он способен стрелять всеми видами вооружения в ближнем космосе.

«Его ракеты «воздух — воздух» Р-37М имеют дальность полёта 400 км, непревзойдённую скорость 6 Мах и очень большие 60-килограммовые боеголовки, благодаря чему особенно опасны для целей на всех высотах», — сказано в статье.

Кроме того, уточняют автор материала, огромная мощность датчиков сделала МиГ-31 первым в мире боевым самолётом, который способен перехватывать низколетящие крылатые ракеты на больших расстояниях.

Как передавало ИА Регнум, 26 октября в Министерстве обороны сообщили, что российский истребитель МиГ-31 отогнал патрульный самолёт «Посейдон» Военно-воздушных сил Норвегии над Баренцевым морем от границ России.

18 октября министр обороны Сергей Шойгу отметил, что с февраля 2022 года численность войск усиления НАТО в Восточной Европе и странах Прибалтики возросла в 2,5 раза. Дополнительный очаг напряжённости создали вступление в военный блок Финляндии и возможное вступление Швеции, не исключено, что НАТО разместит на территории этих стран военные базы, сказал министр. На восточном фланге НАТО регулярно проводятся крупные учения, основанные на сценариях военного конфликта с Россией и Белоруссией, в рамках которых отрабатывается применение ядерного оружия, подчеркнул Шойгу.