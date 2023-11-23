Москва, 23 ноября, 2023, 14:24 — ИА Регнум. Российские военные отразили атаку групп нацгвардии Украины на краснолиманском направлении у села Григоровка. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 23 ноября на брифинге.

Павел Лисицын/РИА Новости

Он уточнил, что атака штурмовых групп 5-й бригады нацгвардии Украины в районе села Григоровка (ДНР) была отражена слаженными действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами армейской авиации и огнём артиллерии.

Конашенков также сообщил, что ВС России нанесли огневое поражение живой силе и технике противника в районе Серебрянского лесничества.

За сутки украинские войска потеряли на этом направлении до 95 бойцов, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходные артиллерийские установки М109 Paladin американского производства, Krab польского производства и Caezar французского производства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал о попытке ВСУ на краснолиманском направлении компенсировать снижение работы артиллерии другими средствами. Около Кременной, уточнил он, противник стал чаще использовать ударные беспилотники. Кроме того, усилились обстрелы из стрелкового оружия и боевых машин пехоты.