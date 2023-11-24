* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 24 ноября, 2023, 16:00 — ИА Регнум. Вооружённые силы России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и дронами, в результате были поражены пункты размещения украинского националистического батальона «Азов» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Иностранного легиона». Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что с 18 по 24 ноября Вооруженные Силы России нанесли 31 групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по военной аэродромной инфраструктуре, арсеналам, местам хранения артиллерийских боеприпасов, вооружения, базам горючего и военной техники. Помимо этого, были поражены и пункты размещения подразделений ВСУ, украинского националистического батальона «Азов», а также «Иностранного легиона».

«Все назначенные объекты поражены», — сообщил он, добавив, что морской авиацией Черноморского флота в акватории Чёрного моря были уничтожены 12 безэкипажных катеров ВСУ, которые следовали в направлении полуострова Крым.

Конашенков также сообщил, что средства противовоздушной обороны в течение недели сбили самолёт Миг-29 и вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Также были уничтожены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха», две противокорабельные ракеты «Нептун», 176 беспилотников.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны показало кадры уничтожения вертолётами Ка-52 техники ВСУ. В комментарии к видео указано, что экипажи ударных вертолётов Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронированную технику ВСУ на донецком направлении.

Ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа 20 ноября поразили опорный пункт Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении.

Поражение целей происходило при поддержке беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» и группы передовых авиационных наводчиков, находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Раненый офицер «Отважных» подбил танк из гранатомёта во время боя с боевиками «Азова» на краснолиманском направлении. По информации бойцов группировки ЦВО, украинские боевики 15 ноября пытались прорваться к российской оборонительной линии в лесах под Кременной. До этого там активно действовали несколько диверсионно-разведывательных групп «Азова» и других подразделений противника. Некоторые попали в окружение российской воинской группировки «Отважные» и после боёв отступили с потерями.