Москва, 24 ноября, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин скоро утвердит новую редакцию стратегии развития искусственного интеллекта в РФ. Об этом глава государства рассказал 24 ноября на конференции по ИИ «Путешествие в мир искусственного интеллекта» в Москве.

Иван Шилов ИА Регнум

«В самое ближайшее время — как один из первых шагов — будет подписан указ президента и утверждена новая редакция национальной стратегии развития искусственного интеллекта», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Путин посетил выставку передовых разработок в области ИИ, которая проходит в Центре международной торговли в Москве в рамках конференции AI Journey («Путешествие в мир искусственного интеллекта»).

Как отметил президент, с внедрением искусственного интеллекта человечество начинает новую главу своего существования. При этом он выразил уверенность, что ИИ не заменит врача или учителя, но может быть их помощником.

Конференция проходит в Москве 22–24 ноября. Она посвящена передовым разработкам в области ИИ, их роли в научных открытиях, развитии бизнеса и общества. В рамках конференции выступают российские и зарубежные эксперты.