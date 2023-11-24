Таштагол, Кемеровская область, 24 ноября, 2023, 15:28 — ИА Регнум. Банк отказал в блокировке карты лежащего в коме бойца СВО, в результате с нее похитили все «боевые», перечисленные за участие в военных действиях. Об этом ИА Регнум рассказала сестра 42-летнего Андрея Мозгового. Сам Андрей умер, так и не придя в сознание, и только после его смерти родным удалось узнать, что все сбережения погибшего пропали.

Из семейного архива Андрей Мозговой

Как ранее сообщало ИА Регнум, уголовное дело по факту хищения средств с карты бойца СВО расследует полиция города Таштагола Кемеровской области. Деньги пропали в период с 1 октября по 14 ноября. Андрей в это время лежал в коме в госпитале им. Бурденко.

Андрей Мозговой был тяжело ранен в ЛНР, его сначала доставили в Ростов-на-Дону, а оттуда переправили в Москву. Родные долго не знали, что с ним, и только в конце сентября матери удалось выяснить, где сын. Ирина Николаевна сразу же отправилась в Москву. А ее дочь через несколько дней пошла в банк, чтобы попытаться либо получить деньги, лежащие на счете брата (для оплаты перелетов матери и проживания рядом с госпиталем требовались средства), либо хотя бы заблокировать карту.

«Нам не разрешили этого сделать (заблокировать карту). Мы сказали, что он в коме в больнице, а нам говорят: когда принесёте свидетельство о смерти, тогда и заблокируем. А пока он жив, только он сам может это сделать», — рассказала ИА Регнум мать военнослужащего Ирина Николаевна.

В банк (в Таштаголе всего один офис ВТБ) ходила Евгения, младшая сестра Андрея.

«Сначала вообще разговаривать не хотели. Я как вспоминаю, меня аж трясёт от них, — вспоминает Евгения свои визиты в банк. — Первый раз я пришла и спросила, можем ли мы как-то его денежные средства снять? Я объяснила, что это наш родственник прямой, он лежит в коме, мать к нему ездит. Это и перелёты, и проживание, и к нему ездить каждый день, большие деньги уходят. Мне сказали, что нет, никакие деньги с его счетов мы получить не можем. Ну ладно, нет, так нет. Я не стала спорить, я же понимаю, что банк всё защищает интересы человека».

Через некоторое время Евгения пришла в банк снова. Там ей посоветовали попробовать зайти в личный кабинет с телефона владельца карты.

«Самого телефона у нас его не было, скорее всего, Андрей вместе с ним подорвался. В банке посоветовали попробовать восстановить сим-карту, — рассказала Евгения. — Я поехала в Новокузнецк в официальный центр МТС. Сначала они мне сразу отказали, потом перезвонили и попросили подождать. Потом всё равно отказали. Я опять пришла в банк».

К тому моменту у девушки уже начали закрадываться подозрения. Она попросила банковских служащих проверить, были ли какие-то движения по счету брата в последнее время.

«Ведь, когда его привезли в госпиталь, у него не было ни телефона, ни документов, ни банковских карт. И я почему-то подумала: что если карта не потерялась, а она у кого-то? А вдруг и телефон — у кого-то? — вспоминает Евгения. — Если бы мне сказали, что с карты что-то списывалось, я бы сразу в полицию пошла. Они сказали: «Нет, мы не имеем права, нужна доверенность». Я ответила: «Ладно, вы не имеете. Но кто-то же имеет право? Вы сотрудник банка, вы не можете без доверенности от брата со мной разговаривать. Ну кто-то же может? Позвоните начальству, узнайте, что делать в таких ситуациях, ну все мы — люди». Мне сказали: нет, они ничего делать не будут и помочь мне не могут. Либо доверенность, либо свидетельство о смерти».

Свои визиты в банк Евгения вспоминает с ужасом:

«Они даже навстречу не шли, я помню это гадкое чувство, каждый раз приходишь, и они на тебя смотрят, как на дуру. Каждый раз — резко прямо с порога: «Нет, мы ничего не можем сделать». Никаких «мы подумаем, посмотрим, решим». Только твёрдое «нет», хоть на коленях стой!».

В один из последних визитов Евгения пришла в сопровождении родственника-мужчины, потому что сама уже плохо соображала из-за навалившихся переживаний. И в этот раз они снова получили отказ: отказ проверить движение средств, отказ заморозить счет.

«Они ещё сказали нам: «Почему он вам доверенность не оставил, может быть, он вам не доверял?». Мне так обидно стало! Человек когда туда ехал — он не собирался умирать. Он собирался вернуться домой. Мы даже об этом не думали! А они: «Вот, надо было подумать, прежде чем пошёл воевать, у нас солдаты думают, прежде чем идти», — с возмущением вспоминает Евгения тот разговор.

Никто не посоветовал девушке и ее родственнику попробовать обратиться в кол-центр, на горячую линию.

«Ни документов, ни заявлений, ни обращений от нас не просили, не советовали нам, куда можно обратиться. Никаких шагов навстречу нам не сделали, всегда отвечали твёрдое «нет». Там хоть плачь, хоть не плачь», — рассказывает сестра погибшего.

В последний раз Евгения пришла в банк вместе с мамой, когда Андрей был уже мертв.

«Он умер 6 ноября. Из Минобороны должны были привезти гроб и свидетельство о смерти. Мы опять пошли в банк, сказали, что он уже умер. Но свидетельства о смерти у нас ещё не было. Нам опять сказали: «Будет свидетельство — приходите, только на основании свидетельства о смерти мы можем зайти в его банковские счета». Мы опять уревелись, развернулись и ушли. А что мы ещё можем сделать?!» — вспоминает Евгения.

«Мы запросили выписку по счёту с июня, когда он пропал. Я как выписку эту в руки взяла, у меня началась истерика. Первый раз с его карты деньги сняли 1 октября, в начале октября мы как раз пошли в банк. Если бы они ещё тогда пошли нам навстречу, можно было этого не допустить, пускай бы деньги поступали дальше, но карту нужно было заблокировать, чтобы никто не мог ей пользоваться. Я приходила в банк и говорила, что у меня есть подозрения, что картой может кто-то пользоваться. Мне не верили», — говорит сестра погибшего бойца.

Из выписки по счету родные узнали, что деньги с карты похищали планомерно несколько недель. Сначала списали с 1 по 3 октября почти миллион (в сутки банкомат не выдает больше 350 тысяч). А затем у карты регулярно проверяли баланс. Последнее списание произошло уже после смерти Андрея — 12 ноября. За два дня до этого на карту пришло очередное денежное довольствие военнослужащего по контракту, проходящего службу в зоне СВО — более 200 тысяч рублей.

Как ранее сообщало ИА Регнум, сначала списания происходили в банкомате в селе Андреевка в ДНР, а потом — в подмосковном Зеленограде.

«В целом, за это время нас постоянно отовсюду «пинали»: из военкоматов, больниц, банка. Маме даже справки или выписки не дали, никакой бумажки, когда она просила дать нам справку о диагнозе, чтобы, может быть, на ее основании хоть что-то сделали в банке. Никакого подтверждения, что действительно человек в коме лежит. А как я докажу? Вот лежит человек, умирает, и всё. И никто ничего не может сделать», — плачет Евгения.

ИА Регнум попросило банк ВТБ прокомментировать случай семьи Андрея Мозгового. В банке у агентства для комментария запросили подробности инцидента. На момент публикации ответ на запрос из финансового учреждения не поступил.