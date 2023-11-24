Таштагол, Кемеровская область, 24 ноября, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Банк ВТБ принес извинения семье погибшего бойца СВО Андрея Мозгового, с карты которого мошенники украли 1,2 млн рублей, пока тот умирал в госпитале им. Бурденко.

Из семейного архива Андрей Мозговой

«Мы приносим извинения родственникам погибшего. Выражаем соболезнования в связи с их утратой», — говорится в сообщении, поступившем в ИА Регнум.

В банке сообщили, что в ВТБ создана специальная схема защиты счетов клиентов-участников СВО.

«Чтобы заблокировать карту или счет участника СВО, близким необходимо обратиться в офис банка, предоставить документы, подтверждающие родство (паспорт, свидетельство о браке/рождении, иные документы), документы о недееспособности клиента, письменно зафиксировать обращение в банк и получить его регистрационный номер. В данном случае такие документы предоставлены не были, поэтому лицам, обратившимся в банк от лица клиента, предложили обратиться в контакт-центр для урегулирования ситуации. Мы сожалеем, если консультация была оказана не в полном объеме, и проведем внутреннюю проверку, чтобы минимизировать подобные случаи в будущем», — сообщили в банке.

Как ранее рассказала ИА Регнум сестра погибшего, в банке им не предложили обратиться в контакт-центр, не попросили написать письменное обращение в банк. Более того, по словам сестры, ей и ее родственнику нагрубили, отметив, что умирающему «надо было подумать, прежде чем пошёл воевать» и оформить заранее доверенность в банк.

«Нам даже не предложили позвонить в кол-центр. Может, они бы мне посоветовали обратиться в другое отделение, куда-то в Новокузнецк, или позвонить на горячую линию. Я понимаю, что у нас тут отделение маленькое, город маленький, сидят две девочки, которые ничего не знают. Но если вы не знаете — вы обратитесь к руководству, которое сможет помочь. Ситуация не из лёгких на самом деле. И каждый раз мы приходили, и я их просила хоть чем-то помочь. И никто не хотел помочь: нужен документ — доверенность. А если его нет, что делать-то? Ни документов, ни заявлений, ни обращений у нас не просили, не советовали нам, куда обратиться. Никаких шагов навстречу нам не сделали, всегда отвечали твёрдое «нет», а там — хоть плачь, хоть не плачь», — рассказала сестра погибшего.

Как сообщало ИА Регнум, Андрей Мозговой ушел на фронт по мобилизации в октябре прошлого года. В июне 42-летний мужчина пропал. После долгих поисков в конце сентября родные нашли его в госпитале им. Бурденко в Москве. К тому времени он пролежал в клинике в коме уже 100 дней. Мать поехала к сыну, а ее младшая дочь попыталась заблокировать карту брата в ВТБ. Деньги с карты были похищены несколькими транзакциями — с 1 октября до 14 ноября. Сначала списания происходили в ДНР, затем — в Подмосковье. Последнее списание произошло уже после смерти Андрея. Сейчас полиция Таштагола Кемеровской области расследует уголовное дело по статье «Кража в особо крупном размере».

В ВТБ после публикаций ИА Регнум пообещали урегулировать «возникший финансовый вопрос в индивидуальном порядке».