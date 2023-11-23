Таштагол, Кемеровская область, 23 ноября, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Мать погибшего участника специальной военной операции рассказала ИА Регнум, как ее сына обокрали, пока он лежал в коме. Более миллиона рублей неизвестные мошенники вывели с карты 42-летнего Андрея Мозгового, когда тот лежал в коме в госпитале им. Бурденко.

Из личного архива семьи Андрей Мозговой

Андрей отправился на СВО, когда в стране в прошлом году объявили частичную мобилизацию.

«Прослужил полгода, был ударной волной ранен и попал в госпиталь», — рассказала ИА Регнум мать погибшего, Ирина Николаевна.

О том ранении Андрей не стал говорить родным. Мать узнала о нем только когда мужчина приехал на побывку домой после лечения.

«Пробыл 30 дней, потом поехал на медицинскую комиссию. После неё его снова должны были отправить на фронт. 7 мая он уже был в Пскове в своей части. Месяц мы с ним периодически общались, последний раз мы разговаривали 5 июня, Андрей сказал, что с ним всё нормально и обещал, что скоро снова позвонит. Но после этого он перестал выходить на связь и пропал», — вспоминает Ирина Николаевна.

Мать и сестра долго искали Андрея, посылали запросы куда только можно. Найти данные о нем удалось только после подключения местного военкомата. Военкому сообщили, что Андрей Мозговой был ранен в ЛНР, отправлен в госпиталь в Ростов-на-Дону, и оттуда — в Москву.

«Я узнала, что его туда привезли тяжело раненого без сознания. Его оперировали, отправили в филиал Бурденко. Когда военком мне позвонил, я сразу купила билеты и полетела к сыну. Это было уже 30 сентября. Нам с дочерью врач сказал, что Андрей находится в коме в этой больнице уже 100 суток. Из комы он так и не вышел, умер 6 ноября», — плачет мать.

Как Андрей был ранен Ирина Николаевна не знает. В какую больницу его изначально доставили — тоже.

«Его привезли раненым в голову без паспорта, без военного билета, без номера, я только его сама опознала, когда меня в палату пустили, я увидела у него на груди татуировку и поняла, что это мой сын. Кто его привёз в больницу, мы не знаем, и в какую больницу с начала он поступил, я тоже не знаю. Мне рассказали, что те, кто его привёз, сказали врачам, что его зовут Мозговой Андрей. И всё. Я слышала от сестры, что ей врач сказал, что его привезли в Москву из Ростова-на-Дону. Мне подробностей так никто и не рассказал. Выписок на руки мне тоже никто не дал, сказали: «Если вам надо, обращайтесь в военную прокуратуру, и они вам может быть выдадут». Но мне-то уже зачем, если он умер?» — говорит мать.

Два дня назад Андрея похоронили на родине — в Таштаголе Кемеровской области. Сейчас полиция разыскивает преступников, которые похитили с карты Андрея «боевые», перечисленные ему за участие в СВО.

Как сообщало ИА Регнум, после обращения матери бойца в Таштаголе было возбуждено уголовное дело по факту кражи более 1,2 млн рублей. Списания с карты Андрея, согласно выпискам из банка, происходили с 1 октября по 14 ноября 2023 года, то есть за месяц до и несколько дней после его смерти.

Вещей никаких с ним не было, и мне ничего не отдавали, на нём всё было порванное, всё выбросили.