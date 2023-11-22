Москва, 22 ноября, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Мошенники украли деньги российского военнослужащего, который погиб при выполнении задач спецоперации. Об этом 22 ноября сообщил ИА Регнум источник.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, 21 ноября в дежурную часть ОМВД России по Таштагольскому району Кемеровской области обратилась мать погибшего военнослужащего. Женщина сообщила, что в период с 1 октября по 14 ноября неизвестные через банкоматы в селе Андреевка Донецкой Народной Республики и в Зеленограде сняли более 1,2 млн рублей, которые принадлежали её сыну 1980 года рождения, погибшему 6 ноября от ранений, полученных в ходе боевых действий.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража».

Как передавало ИА Регнум, у участника СВО в составе ЧВК «Вагнер» украли 1 250 000 рублей, которые он заработал за участие в спецоперации. Мужчина обнаружил пропажу денег после отдыха в московских барах уже в аэропорту перед своим вылетом из столицы. Мужчина затруднился вспомнить, как оказался в аэропорту Шереметьево и где проводил время до этого. Непосредственно перед посадкой в самолёт мужчина, проверив багаж, понял, что из него пропали практически все деньги. Заявить о краже в аэропорту он уже не успевал, поэтому сел в самолёт и обратился в полицию позже.

Участник спецоперации на Украине пожаловался в полицию Москвы на знакомую, которая ухаживала за ним в госпитале после ранения, и обвинил её в краже 1,85 млн рублей. Как сказано в материале, мужчина пошёл служить по контракту и принимал участие в боевых действиях на Украине в марте–апреле 2022 года, был тяжело ранен и попал в госпиталь имени Вишневского. Там по переписке через сайт знакомств познакомился с молодой девушкой, которая стала за ним ухаживать. Она покупала за его деньги продукты и угощения. В один из визитов в госпиталь новая знакомая раненого бойца предложила ему перевести 850 тыс. рублей на её карту, объяснив, что мужчина часто отсутствует в палате, пока посещает процедуры, и злоумышленники могут обманным путём завладеть его средствами. Кроме того, мужчина попросил приятельницу помочь ему с покупкой нового автомобиля и выделил ей ещё 1 млн рублей.