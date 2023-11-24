Москва, 24 ноября, 2023, 15:13 — ИА Регнум. У российских спортсменов, несмотря на отстранение, есть возможность тренироваться в шикарных условиях, тогда как в США залы похожи на овощные базы. Об этом 24 ноября заявила журналистам президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер на открытии Дворца гимнастики в Новой Москве.

РИА Новости/ Виталий Белоусов Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер

«Если бы вы видели их залы страшные. У меня одна девочка очень известная хотела посмотреть, как в Америке. Мы приехали в Америку и ужаснулись. У них условия ужасные, я видела их зал, у нас такой называется овощной базой», — сказала Винер.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в октябре Винер выступила против участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом. Она отметила, что принять условия нейтрального статуса на Олимпиаде равносильно тому, чтобы сдаться.

В ноябре Винер заявила, что реакция Международного олимпийского комитета на организацию Россией Игр дружбы была ожидаемой. По её словам, спортсмены приедут на Игры дружбы просто выступать и получат достойные призовые, а не будут устраивать какие-либо политические акции. Кроме того, она отметила, что никто не будет требовать от них отречься от флага и сменить форму, как это требуют от россиян.