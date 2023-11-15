Москва, 15 ноября, 2023, 14:15 — ИА Регнум. Реакция Международного олимпийского комитета (МОК) на организацию Россией Игр дружбы, проведение которых запланировано на сентябрь 2024 года, была ожидаемой. Об этом 15 ноября заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер, комментируя призыв МОК к национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в этих состязаниях.

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«Мне изначально было ясно, что МОК будет придерживаться подобной политики в отношении наших соревнований», ― подчеркнула в беседе с ТАСС Винер.

Она добавила, что спортсмены приедут на Игры дружбы просто выступать и получат достойные призовые, а не будут устраивать какие-либо политические акции. Кроме того, отметила президент федерации, никто не будет требовать от них отречься от флага и сменить форму, как это требуют от россиян.

Как сообщало ИА Регнум, Всемирные игры дружбы пройдут в двух российских городах с 15 по 19 сентября 2024 года по 30 видам спорта. Призовой фонд игр должен составить 4,6 млрд рублей. В программу войдут как олимпийские, так и неолимпийские виды соревнований.

Москва примет основную часть спортивных мероприятий. В Екатеринбурге же организуют соревнования по легкой атлетике, водным видам спорта и дзюдо. Участие в состязаниях могут принять порядка десяти тысяч спортсменов.

Указ о проведении Игр дружбы президент России Владимир Путинподписал 19 октября. Перед этим глава государства поручил создать оргкомитет по подготовке к проведению мероприятия, которое профинансируют из федерального бюджета.

Глава департамента по связям МОК с национальными олимпийскими Джеймс Маклеод 14 ноябре заявил, что Международный олимпийский комитет рекомендовал НОК отказаться от участия в «Играх дружбы» в России. По его утверждению, это будет противоречить рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года о проводимых в России международных соревнованиях и коллективной цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям из-за ситуации на Украине.