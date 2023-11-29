Москва, 29 ноября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасный интернет» пройдёт с 28 ноября по 25 декабря. В ней школьники с 1-го по 9-й класс могут бесплатно проверить свою цифровую грамотность и навыки безопасного поведения в интернете, а также узнают, как защитить личную информацию и противостоять мошенникам.

grozdepobr.ru В России стартовала онлайн-олимпиада для школьников «Безопасный интернет»

«Интернет даёт детям и подросткам множество возможностей для общения и учебы, и потому важно обезопасить их время в Сети. Обучая наших детей безопасному пользованию интернетом, мы обеспечиваем им будущее, свободное от киберугроз», — подчеркнул заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Олимпиада проводится в России второй раз в поддержку национального проекта «Цифровая экономика». В 2022 году в ней приняли участие почти 2 млн школьников. В новом сезоне ожидается ещё больше участников.

Пройти задания олимпиады можно на платформе Учи. ру как в школе, так и из дома. Для этого необходим всего час свободного времени. Ребята, решившие все задания, получат дипломы, грамоты или сертификаты в зависимости от количества набранных баллов.

Задачи олимпиады посвящены правилам безопасного общения и совершения покупок в интернете, грамотному использованию гаджетов и распознаванию спама. В заданиях моделируются ситуации, которые могут возникнуть в Сети. Это может быть, к примеру, диалог с продавцом на маркетплейсе или настройка конфиденциальности страницы в соцсетях. Участники должны проанализировать каждую ситуацию и выбрать корректный план действий. Кроме того, школьники познакомятся с принципами работы искусственного интеллекта на понятных примерах, а также научатся искать и использовать информацию в Сети.

«Уже два года по нацпроекту «Цифровая экономика» действует Всероссийская программа кибергигиены. Она учит россиян всех возрастов основам кибербезопасти. А особое внимание уделяется молодому поколению. На разных ресурсах они узнают, как противостоять травле в интернете, надежно хранить личную информацию и защищать игровые аккаунты от мошенников. Все это — важные навыки, которые нужно прививать детям и подросткам, чтобы обезопасить их активность в Сети», — отметил врио директора департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Евгений Хасин.

Участники прошлогодней олимпиады также планируют присоединиться к соревнованию в этом году. Например, в Алтайском крае в прошлом году свои силы проверили почти 19 тысяч школьников.

«Учащимся понравились интерактивные задания. Мероприятие помогает прививать интерес к предмету, развивает цифровую грамотность и показывает быстро развивающиеся IT-технологии», — говорит учитель информатики Бродковской средней школы имени Бориса Конева Любовь Копилевич.

Привлекает школьников и игровой формат олимпиады. «Учащиеся с интересом обсуждали ситуации, предложенные в заданиях. К примеру, как не попасть на уловки мошенников при общении в социальных сетях или участии в различных интернет-опросах», — отмечает учитель информатики школы в селе Каймашабаш в Башкортостане Эвелина Камидуллина.

«Мне было очень интересно участвовать в олимпиаде. Задания проверяли внимание и логическое мышление. Мы работали за компьютерами в течение часа. Самое главное, что эта информация нам пригодится в жизни. Я узнал много нового и познавательного и намерен ещё участвовать в этой олимпиаде», — говорит участник олимпиады 2022 года, школьник из Грозного Эмин Абуязидов.

Как сообщало ИА Регнум, приобретение россиянами навыков безопасного пользования интернетом — одна из целей национального проекта «Цифровая экономика».

В рамках нацпроекта реализуется Всероссийская программа кибергигиены. Входящий в нее ресурс «КиберЗОЖ» разъясняет пользователям, что такое фишинг, как устанавливать надежные пароли и делать безопасные онлайн-покупки. Проект «Кибербуллинг» посвящён борьбе с интернет-травлей, а на ресурсах «Выучи свою роль» и «Прокачай скилл защиты» можно ознакомиться с рекомендациями по противодействию интернет-мошенникам и хакерам.

Кроме того, на «Госуслугах» действует раздел «Кибербезопасность — это просто!», где пользователи могут пройти тест и узнать, насколько хорошо они умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои данные.