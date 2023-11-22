Хельсинки, 22 ноября, 2023, 20:48 — ИА Регнум. Правительство Финляндии закроет все, кроме одного, контрольно-пропускные пункты на границе с Россией, подтвердили 22 ноября в пресс-службе правительства страны.

ТАСС/EPA/LAURI HEINO

«Госсовет принял решение закрыть пограничные переходы Куусамо, Салла и Вартиус на восточной границе в пятницу, 24 ноября 2023 года, с 00:00. Все пограничные переходы на восточной границе будут сосредоточены на пограничном переходе Раджа-Йоосеппи. Меры будут действовать до 23 декабря 2023 года», — отметили в пресс-службе.

Ранее о предстоящем закрытии всех финских КПП на границе с Россией, кроме самого северного («Раджа-Йоосеппи»), сообщало финское издание Helsingin Sanomat. По этим данным, ведомство канцлера юстиции оценило предложенный проект о закрытии КПП и не нашло «правовых препятствий» для его утверждения и реализации.

Как сообщало ИА Регнум ранее, власти Финляндии 18 ноября сроком на три месяца закрыли четыре пограничных пункта на границе с Россией. Они объяснили это увеличившимся притоком в Финляндию мигрантов со стороны России.

В посольстве РФ в Хельсинки сообщили, что решение о закрытии четырёх пунктов пропуска на самом оживлённом участке границы вызывает беспокойство. Посол Финляндии был вызван в МИД РФ, ему был заявлен протест.

Финляндия пытается переложить на Россию ответственность за сложившуюся после закрытия КПП ситуацию, но единственными виновниками являются власти самой Финляндии, отмечала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В Хельсинки уклоняются от возобновления прерванного по инициативе Финляндии взаимодействия пограничных служб и не проводили консультаций с РФ о закрытии пунктов пропуска, подчеркнула она.