Власти Норвегии не исключили закрытие границ с Россией
В Норвегии вслед за Финляндией заявили о готовности закрыть КПП на границе с РФ
Осло, 23 ноября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Власти Норвегии следом за финнами намерены закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом 22 ноября со ссылкой на премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре сообщил телеканал TV2.
У премьера поинтересовались на тему стоит ли Норвегии последовать примеру Финляндии и закрыть КПП «Стурскуг».
«Если будет надо», — ответил политик.
Также Стёре рассказал о пристальном отслеживании норвежскими властями событий в Финляндии и Эстонии.
По сведениям телеканала, об увеличении числа пересечений границы из России через пункт пропуска «Стурскуг» до сих пор не сообщалось.
Как предавало ИА Регнум, в Эстонии выставили на мосту через реку Нарву, где находится переход на российскую территорию, пирамидальные бетонные противотанковые заграждения. Так называемые «зубы дракона» приготовили на случай, если эстонское правительство решит закрыть границу с Россией, заявил глава погранпункта Марек Лийва. С 1 февраля планируется закрытие на ремонт Ивангородского пограничного пункта. В этот период бетонные блоки будут ограничивать передвижение автотранспорта на мосту, добавил он.
В Финляндии 22 ноября подтвердили закрытие всех, кроме одного, КПП на границе с Россией. Так, по решению Госсовет страны пограничные переходы «Куусамо», «Салла» и «Вартиус» будут закрыты с 00:00 24 ноября. Работать на границе с Россией будет только «Раджа-Йоосеппи». Принятые меры действуют до 23 декабря 2023 года.
В МИД России попытки Финляндии переложить ответственность на РФ за сложившуюся после закрытия КПП ситуацию назвали неуклюжими оправданиями. Подчёркивается, что финские власти не проводили никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска.
Россия при этом готова работать с Финляндией над решением вопросов по ситуации на границе.