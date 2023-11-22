Осло, 23 ноября, 2023, 02:29 — ИА Регнум. Власти Норвегии следом за финнами намерены закрыть контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Об этом 22 ноября со ссылкой на премьер-министра страны Йонаса Гара Стёре сообщил телеканал TV2.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Норвегия

У премьера поинтересовались на тему стоит ли Норвегии последовать примеру Финляндии и закрыть КПП «Стурскуг».

«Если будет надо», — ответил политик.

Также Стёре рассказал о пристальном отслеживании норвежскими властями событий в Финляндии и Эстонии.

По сведениям телеканала, об увеличении числа пересечений границы из России через пункт пропуска «Стурскуг» до сих пор не сообщалось.

Как предавало ИА Регнум, в Эстонии выставили на мосту через реку Нарву, где находится переход на российскую территорию, пирамидальные бетонные противотанковые заграждения. Так называемые «зубы дракона» приготовили на случай, если эстонское правительство решит закрыть границу с Россией, заявил глава погранпункта Марек Лийва. С 1 февраля планируется закрытие на ремонт Ивангородского пограничного пункта. В этот период бетонные блоки будут ограничивать передвижение автотранспорта на мосту, добавил он.

В Финляндии 22 ноября подтвердили закрытие всех, кроме одного, КПП на границе с Россией. Так, по решению Госсовет страны пограничные переходы «Куусамо», «Салла» и «Вартиус» будут закрыты с 00:00 24 ноября. Работать на границе с Россией будет только «Раджа-Йоосеппи». Принятые меры действуют до 23 декабря 2023 года.

В МИД России попытки Финляндии переложить ответственность на РФ за сложившуюся после закрытия КПП ситуацию назвали неуклюжими оправданиями. Подчёркивается, что финские власти не проводили никаких предварительных консультаций с российской стороной относительно закрытия пунктов пропуска.

Россия при этом готова работать с Финляндией над решением вопросов по ситуации на границе.