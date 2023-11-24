Москва, 24 ноября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин проведёт в декабре встречу с членами Совета по правам человека, заявил 24 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Валерий Шарифулин/РИА Новости Владимир Путин

«Традиционно с СПЧ президент встречается, традиционно он это делает в декабре, будет это и в этом декабре», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что о сроках и участниках Кремль сообщит своевременно.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что международному сообществу нужны радикальные перемены в области прав человека, направленные на обеспечение справедливого подхода к их реализации. К этому привели постоянные попытки стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечить таким образом своё доминирование.