Москва, 21 ноября, 2023, 11:25 — ИА Регнум. Международному сообществу нужны радикальные перемены в области прав человека, направленные на обеспечение справедливого подхода к их реализации. Об этом президент России Владимир Путин заявил в обращении к участникам конференции, посвящённой 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека, которая открылась 21 ноября в Москве.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Сегодня в международном сообществе уже сформировался запрос на кардинальные перемены, налицо потребность в обеспечении справедливого подхода к реализации прав человека, который основывался бы на взаимном уважении и учитывал бы особенности культурно-исторического развития государств», — сказал Путин в обращении, которое зачитал глава СПЧ Валерий Фадеев.

Российский президент подчеркнул, что в области соблюдения прав человека наступил глубокий кризис. К нему привели постоянные попытки стран коллективного Запада использовать доктрину прав человека для разрушения суверенитета государств и обеспечить таким образом своё доминирование.

Путин добавил, что в сфере прав человека накопились серьёзные противоречия, требующие вдумчивого осмысления и разрешения, поэтому обстоятельный и конструктивный диалог по этой теме весьма востребован.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Путин заявил, что Запад придумал выгодные для него «правила» и пытается подменить ими международное право. Западные коллеги, отметил он, постоянно поучают весь мир и рассказывают, кому как надо жить.