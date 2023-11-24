Минобороны показало кадры уничтожения вертолётами Ка-52 техники ВСУ
Москва, 24 ноября, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Вертолёты Ка-52 ВКС РФ уничтожили пункт управления и бронированную технику ВСУ на донецком направлении, видео опубликовало Министерство обороны РФ в своём Telegram-канале.
«Прямое попадание: экипажи ударных вертолётов Ка-52 ВКС России уничтожили пункт управления и бронированную технику ВСУ на донецком направлении», — говорится в подписи к видео.
Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа поразили опорный пункт Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении.
Поражение целей происходило при поддержке беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» и группы передовых авиационных наводчиков, находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения.