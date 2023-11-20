Красный Лиман, ДНР, 20 ноября, 2023, 07:16 — ИА Регнум. Ударные вертолёты Ка-52 «Аллигатор» группировки Центрального военного округа поразили опорный пункт Вооружённых сил Украины на краснолиманском направлении. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщили в Министерстве обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Ка-52 «Аллигатор»

«Двигаясь на минимальной высоте, вертолётчики ЦВО вывели машины на рубеж открытия огня и провели удар по долговременному опорному пункту ВСУ 80-миллиметровыми неуправляемыми авиационными ракетами», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что поражение целей происходило при поддержке беспилотных летательных аппаратов группировки войск «Центр» и группы передовых авиационных наводчиков, находящихся непосредственно на линии боевого соприкосновения.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе регулярного брифинга сообщил, что Вооружённые силы Украины за сутки потеряли на краснолиманском направлении до 30 человек личного состава. Ударная авиация поразила места дислокации живой силы и техники 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины.