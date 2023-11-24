Электросталь, Московская область, 24 ноября, 2023, 10:53 — ИА Регнум. Правоохранительные органы подмосковного городского округа Электросталь на территории железнодорожной станции Фрязево задержали 16 иностранцев за нарушение миграционного законодательства, троих мигрантов выдворили из страны. Об этом говорится в сообщении начальника пресс-службы областного главка МВД Татьяны Петровой на сайте ведомства.

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«В ходе рейда в отношении 16 иностранных граждан составлены протоколы за нарушение режима пребывания (проживания) в РФ по статье 18.8 КоАП РФ, за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по статье 18.10 КоАП РФ и за нарушение иммиграционных правил по статье 18.11 КоАП РФ. На каждого из них наложен штраф в размере от двух до пяти тысяч рублей. Трое нелегальных мигрантов выдворены из страны», — проинформировали в пресс-службе.

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Задержания проводились при поддержке спецполка полиции ГУ МВД по Московской области.

В это же время в Электростали полиция провела проверку документов у сотрудников сортировочного центра (СЦ) «Электросталь» маркетплейса Wildberries. Руководство компании сообщило, что оказывает содействие полиции, а также прилагает все усилия для возвращения склада к нормальному режиму работы, добавили в пресс-службе.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк 7 ноября сообщила, что в ходе операции «Нелегал-2023» из России депортировали свыше 15 тыс. нелегальных мигрантов.

Она добавила, что было выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске. Как отметила представитель МВД, во время операции было выявлено около 96 тыс. нарушений миграционного законодательства, в числе которых более 73 тыс. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцев в РФ. Обнаружено также более 22 тыс. нарушений в трудовой деятельности.