Москва, 7 ноября, 2023, 21:12 — ИА Регнум. Около 15 тыс. нелегальных мигрантов депортировали из России в ходе операции «Нелегал-2023». Об этом 7 ноября сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В отношении иностранных граждан принято порядка 15 тысяч решений об административном выдворении либо депортации за пределы нашей страны», — сказала Волк.

Она добавила, что было выявлено 447 лиц, которые находились в федеральном и международном розыске.

По её словам, операция проходила в два этапа: с 19 по 25 июня и со 2 по 8 октября. В ней принимали участие российские силовики вместе с коллегами из стран — членов ОДКБ.

Как отметила представитель МВД, во время операции было возбуждено около 3,6 тыс. уголовных дел, связанных с оборотом оружия, наркотиков и психотропных веществ.

Кроме того, выявлено около 96 тыс. нарушений миграционного законодательства, в числе которых более 73 тыс. нарушений правил въезда, выезда, транзитного проезда и пребывания иностранцев в РФ. Обнаружено также более 22 тыс. нарушений в трудовой деятельности.

Как сообщало ИА Регнум, нелегальным мигрантам в России могут запретить регистрировать браки, автомобили, какую-либо собственность, открывать счёт в банке. С таким законопроектом выступило МВД. После обсуждения в ближайшее время его направят в Госдуму. Об этом рассказала начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова. Она пояснила, что предлагаемый законопроект поможет перекрыть канал по переводу денег из России незаконным мигрантам.