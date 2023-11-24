Электросталь, Московская область, 24 ноября, 2023, 10:26 — ИА Регнум. Полиция проверяет документы у сотрудников сортировочного центра (СЦ) «Электросталь» маркетплейса Wildberries, из-за чего возможны перебои с доставкой товаров. Об этом сообщили 24 ноября в пресс-службе торговой площадки.

Известия/ Сергей Лантюхов

«Проводится проверка документов у сотрудников СЦ «Электросталь». Специалисты, прошедшие проверку, возвращаются на свои рабочие места», — говорится в сообщении.

Из-за работы правоохранителей в логистическом центре возможны перебои с отгрузкой и выгрузкой товаров. Руководство компании оказывает содействие полиции, а также прилагает все усилия для возвращения склада к нормальному режиму работы, добавили в пресс-службе.

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