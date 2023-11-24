Газа, Палестина, 24 ноября, 2023, 09:45 — ИА Регнум. Жители начали возвращаться в город Бейт-Ханун на северо-востоке сектора Газа после того, как Израиль вывел свои войска и перемирие с ХАМАС вступило в силу. Об этом сообщает 24 ноября ливанский телеканал Al Mayadeen.

Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Бейт-Ханун находится на северо-востоке анклава неподалёку от границы с Израилем, в 6 км от израильского города Сдерота.

«Население начало возвращаться в Бейт-Ханун после вывода израильских войск и вступления в силу перемирия», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее армия Израиля, разбросав листовки, предупредила жителей сектора Газа, что возвращаться в северную часть анклава пока нельзя. Она остаётся зоной военных действий даже в условиях перемирия.

Как сообщало ИА Регнум, утром 24 ноября вступила в силу договорённость о четырёхдневном перемирии в секторе Газа, достигнутая между Израилем и ХАМАС. В условиях перемирия в анклав каждый день будут прибывать грузовики с гуманитарной помощью, а также с топливом и бытовым газом. После «короткой паузы», как заявил израильский министр обороны Йоав Галант, в секторе Газа продолжатся интенсивные боевые действия.

Ожидается, что на первом этапе перемирия палестинские радикалы освободят 50 заложников, удерживаемых в секторе Газа, — женщин и детей в возрасте до 19 лет. Израиль в ответ освободит 150 палестинских женщин и подростков, которые содержатся в тюрьмах страны.