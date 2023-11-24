Газа, Палестина, 24 ноября, 2023, 09:09 — ИА Регнум. Израильские военные предупредили жителей сектора Газа, что возвращаться в северную часть анклава пока нельзя. Об этом сообщает 24 ноября газета The Times of Israel.

Khaled Omar/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбросила над Газой листовки с призывом не возвращаться на север сектора, так как он остаётся зоной военных действий даже в условиях четырёхдневного перемирия, говорится в сообщении.

При этом палестинские официальные лица, напротив, призывают жителей Газы, покинувших свои дома, вернуться туда.

Подполковник ЦАХАЛ Авичай Адраи, возглавляющий отдел арабских СМИ армейской пресс-службы, также обратился к жителям Газы с сообщением о том, что боевые действия ещё не завершены.

Как сообщало ИА Регнум, договорённость о четырёхдневном перемирии в секторе Газа, достигнутая между Израилем и ХАМАС, начала действовать в 07:00 по местному времени (08:00 мск) 24 ноября. Пока в Газе сохраняется спокойная обстановка. Ожидается, что на первом этапе ХАМАС освободит 50 заложников — женщин и детей в возрасте до 19 лет, в обмен на освобождение Израилем 150 палестинских заключённых, также женщин и подростков.

В условиях перемирия в сектор Газа каждый день будут прибывать грузовики с гуманитарной помощью, а также с топливом и бытовым газом. После «короткой паузы», как заявил израильский министр обороны Йоав Галант, в анклаве продолжатся интенсивные боевые действия.